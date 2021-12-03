Организованная поездка верующих Украинской Православной Церкви в Винницу на молитвенное стояние сорвалась из-за внезапного отказа перевозчиков, по просьбе местной полиции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Мурованые Куриловцы протоиерей Василий Балан в Фейсбук.

«Мы согласовали автобусы с перевозчиками, во второй половине дня подтвердили, но когда мне позвонили из полиции... потом из СБУ... После этого перевозчики отказались, сказали, у них не получается. Мы не поняли, по какой причине», - поделился отец Василий. Священник рассказал, что после получения отказа он поехал в село, где находится перевозчик.

Там он увидел полицейскую машину, которая выезжала от перевозчика. Как ему показалось, вероятно перевозчика попросили отказаться от рейса.

Священник призвал верующих поддержать молитвенное стояние в Виннице.

«Автобусов нет. Прошу всех православных людей прийти и поддержать приходы УПЦ. Просим молитв, мы будем добираться туда "своим ходом"», – обратился отец Василий.

Как сообщалось ранее, сегодня в Виннице Украинская Православная Церковь проведет мирное собрание и акцию протеста против незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ - в ПЦУ. Поводом для собрания стала информация об очередной попытке незаконной перерегистрации общин Украинской Православной Церкви в селах Бахтин, Вербовец и Снитков Винницкой области.