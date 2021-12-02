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Ратификация Стамбульской конвенции - угроза традиционным семейным ценностям и институту семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом указано в заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, опубликованном на vrciro.org.ua.

«Наше беспокойство внедрением гендерной идеологии через Стамбульскую конвенцию усиливается свидетельствами о насилии, которое совершается против девушек и женщин теми мужчинами, которые заявили об изменении своего гендера и получили право пользоваться женскими туалетами, раздевалками, душевыми помещениями. Как пример, в 2021 году резонансный инцидент произошел в штате Вирджиния, США, когда 15-летняя школьница испытала сексуальное насилие от парня-трансгендера, пользовавшегося женским туалетом школы с разрешения администрации», - говорится в документе.

 В заявлении ВСЦиРО призвал принять меры против домашнего насилия законодательно, как это делают в странах Европы, уже отказавшихся от принятия конвенции - Великобритании, Литве, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Армении и Турции.

Также в заявлении говорится, что «при содействии ВСЦиРО 2017 года ВРУ уже приняла Закон № 2227-VIII, направленный на имплементацию положений Стамбульской конвенции, обходя противоречивые понятия типа «гендер» и «гендерная идентичность». Была введена уголовная ответственность за домашнее насилие и другие преступления, введен механизм ограничительных мер и предписаний в отношении обидчиков. Кроме этого, был принят специальный Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», свидетельствующий о возможности для Украины идти своим путем и развивать собственное законодательство, которое может быть лучше Стамбульской конвенции».

В Совете призвали президента и правительство Украины, а также правозащитные организации к диалогу и совместным действиям по противодействию домашнему насилию в стране.

 
ForUm

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