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Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но угрожает традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом.

Фото: lasnem.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкай на Телеграм-канал ОС «Миряне», верующие призывают украинцев объединиться и консолидировать усилия против ратификации Стамбульской конвенции Украиной.

Заявление последовало в связи с появлением на официальном сайте Президента Украины информации, что Владимир Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции, готовит соответствующий законопроект, а его позиция по этому вопросу является принципиальной и неизменной.

«Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но несет угрозу традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом. В связи с тем, что семья традиционно является основой украинского общества, семейные ценности должны стать объектом усиленной защиты государства. Призываем всех православных сплотиться и консолидировать свои усилия против ратификации Стамбульской конвенции», – говорится в заявлении общественной организации «Миряне».
ForUm

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