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В Херсоне при поддержке Украинской Православной Церкви пройдет ХV Открытый фестиваль детского творчества «Остров Рождества».

Фото: Херсонская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на detkamda.church.ua, в этом году принять участие приглашаются дети не только из разных регионов Украины, но и из-за рубежа.

Выступления будут оценены в пяти номинациях: «Художественное чтение», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Театральное искусство».

В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные представители воскресных школ, общеобразовательных школ, внешкольных учебных учреждений, школ искусств, учреждений культуры клубного типа, других культурных заведений для детей.

Победители конкурса станут участниками виртуального «Рождественского марафона», который пройдёт с 8 по 14 января 2022 года на страницах фестиваля в Фейсбук, Инстаграм и на портале Ютуб, а также на сайте управления культуры Херсонского горсовета. Кроме того, их ожидают грамоты, сувениры и подарки.

Приём заявок с 13 по 25 декабря.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять свой концертный номер (или номера) на видео и выложить запись на Фейсбук-странице фестиваля. Как это нужно сделать и какие требования к видео - читайте в Положении фестиваля. 

Автор видео, которое заслужит наибольшее количество просмотров на Ютуб-канале фестиваля, получит Приз зрительских симпатий.

В случае благоприятной эпидемиологической обстановки в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Николая Кулиша 14 января состоится гала-концерт финалистов фестиваля.

Фестиваль «Остров Рождества» основал руководитель отдела по делам семьи Херсонской епархии УПЦ протоиерей Иоанн Гордиенко. Среди целей проведения мероприятия - возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотических чувств и пр.

Организовывает фестиваль отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ при поддержке Херсонского городского совета. Среди целей проведения мероприятия - возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотических чувств и пр.

В прошлом году фестиваль впервые прошёл в онлайн-формате. В 2019 году в отборочных турах фестиваля приняло участие около 3000 детей. 
ForUm

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