также в разделеОбщество
В Украине потеплеет, затем ударит циклон
Ноябрь в Киеве был одним из самых теплых за 140 лет 4
Бывшего чиновника судебной администрации подозревают в завладении 51 млн 6
На горнолыжных курортах Украины будут требовать COVID-сертификаты или ПЦР-тесты 7
Смерть девушки в полтавском СИЗО расследуют по статьям об убийстве и халатности 12
Укрзализныця запускает «Лыжный экспресс» 10
Следком России начал проверять видео Бутусова 14
Стахив вышел из СИЗО под залог 19
В Днипре задержали подозреваемых в свержении ханукии 17
Зеленский наградил ветерана войны из «Правого сектора» звездой Героя Украины 24
Соцопрос: 82,3% украинцев заявили о недопустимости причастности высших должностных лиц к офшорам 13
Суд отправил антивакцинатора Стахива на психиатрическую экспертизу 45
Киевский суд разрешил задержать «главу» оккупированного Крыма 13
Киву лишили ученой степени, он обещает вспомнить «каждую шавку» 36
Акции 1 декабря: Глава МВД обратился к украинцам 24
30 ноября. Картина дня 19
Зима в Украине начнется снегом 21
Руководство НКРЭКУ начислило себе премий на 2,2 млн грн 23

С 1 декабря 2021 г. состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год, сообщила пресс-служба Минобразования.

Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

▪ директор учреждения ЗСО: с 15 742 до 17 057 гривен;

▪ молодой учитель без категории и стажа работы: с 9015 до 9768 гривен;

▪ учитель ІІ категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

▪ учитель І категории: с 11 912 до 12 906 грн;

▪ учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

▪ ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

▪ руководитель кружка: с 11124 до 12053 гривен;

▪ педагог-организатор I категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

Это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в размере 139,5 млрд гривен, что на 26,6 млрд гривен больше, чем в 2020 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги