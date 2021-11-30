Пенсия по потере кормильца в Украине имеет достаточный размер, вследствие чего ее даже вполне хватит для проведения платежей по кредитному договору после его оформления. Однако законно ли вообще производить погашение кредитной задолженности такими средствами? Будут ли какие-то негативные последствия в том случае, если делать это? Нужно кого-то предупреждать? Стоит рассмотреть все по порядку.

Когда производится начисление такой пенсии?

Пенсия по потере кормильца начисляется в том случае, если у ребенка умер один или оба родителя до момента окончания обязательного обучения. Стоит отметить, что в законодательстве имеются определенные статьи, которые улаживают данный момент, а потому для лучшего понимания ситуации можно будет просто ознакомиться с ними.

Стоит отметить, что для получения пенсии необходимо будет произвести оформление определенных бумаг и предоставить заявление в соответствующие органы. Получение пенсии будет производиться до момента окончания очного обучения на определенном направлении или по достижении совершеннолетия.

Денежные средства начисляются для удовлетворения своих финансовых потребностей, которые не могут быть удовлетворены самостоятельно или посредством одного родителя. Так, например, можно тратить средства на:

- Приобретение продуктов питания без ограничений в списке;

- Приобретение одежды и прочих товаров первой необходимости;

- Оплату медицинской помощи или посещение оздоровительных процедур и так далее.

Получается, что средства можно тратить буквально на все свои цели и потребности, в ом числе на развлечения, однако можно ли производить погашение кредитного долга этими средствами?

Можно ли производить выплаты по кредиту?

Так как человек имеет полное право тратить средства на любые цели, он также может производить погашение кредитной задолженности, которая возникла по тем или иным причинам.

На самом деле, получение пенсии по потере кормильца может сделать процесс оформления кредита значительно проще, а условия кредитования значительно выгодней, что привлекательно для клиента банка.

Конечно, необходимо будет уделить время на сбор и предоставление определенных документов, которые будут подтверждать получение денежных средств, однако процесс этот не сложный и не долгий.

Отчитываться никому в трате денежных средств клиент банковской организации не должен, так как эти средства поступают на личные нужды человека. Следовательно, можно будет направлять хоть всю сумму для быстрого закрытия кредитного долга.

В некоторых случаях именно наличие подобной пенсии является решающим фактором в принятии решения о предоставлении средств заемщику, особенно в том случае, если он обучается.

В том случае, если возникнут определенные проблемы или вопросы, можно будет уточнить все уже непосредственно у специалиста кредитной организации перед подачей заявки и оформлением кредитного договора.