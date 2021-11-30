Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, сообщают Новости Донбасса.



«Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии «Единая Россия» [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия», — приводит слова Водолацкого сепаратистский ресурс «ДАН».

В начале ноября стало известно, что «Единая Россия» готовится принять в свои ряды по 100 «чиновников» из руководящего состава группировок «ДНР» и «ЛНР».



На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти «Единая «Россия» фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.



МИД Украины осудил незаконное проведение выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму, а также привлечение к голосованию жителей неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами.