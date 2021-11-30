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Принятие проекта закона №4626 «О военном капелланстве», который лишает военнослужащих в Вооруженных силах Украины получать душепастырскую опеку от священников Украинской Православной Церкви, нарушает права верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на Ютуб канале «Перший Козацький» сказал специалист в области государственно-церковных отношений Юрий Решетников.

Он отметил, что в нынешней редакции законопроекта в части 3 статьи 7 указано, что военным капелланом не может быть лицо, доступ которому к воинским частям ограничен каким-либо законом.

Юрий Решетников обратил внимание, что это положение отсылает к дискриминационному закону №5309, который еще называют «Законом о переименовании УПЦ». В нем говорится о том, что религиозные организации, чей руководящий центр находится якобы в стране-агрессоре, не могут совершать капелланское служение в воинских частях.

По мнению эксперта, все эти моменты являются манипуляциями, которые направлены на ограничение возможностей УПЦ и нарушают права граждан Украины, являющихся верными Украинской Православной Церкви, в том числе тех, кто служит в ВСУ и других военизированных формированиях страны.

 

«Парадокс ситуации в том, что законодательство не имеет ограничений для граждан верных УПЦ по исполнению своих воинских обязанностей, в том числе на офицерских должностях. Граждане, верные УПЦ, призываются на службу или по собственной воле идут служить в ВСУ, и это не является какой-то угрозой национальной безопасности. При этом возможность им получать опеку от священнослужителей своей Церкви почему-то является угрозой», - подчеркнул Юрий Решетников.
ForUm

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