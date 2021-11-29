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Человек с такой душой будет желать только одного - удовольствий и наслаждений, он становится совершенно материален.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

Владыка отметил, что грех убивает в человеке дух Божественной благодати. 

«Человек, который не чувствует благодати Божьей и не хочет её чувствовать, мёртвый человек. Он может ходить, говорить, совершать какие-то действия, но дух, который животворит его душ, – отсутствует. Поэтому все устремления такой души, все её порывы, направлены к одному - к удовлетворению потребностей тела. К удовлетворению греховных потребностей. То есть душа питается не животворящим духом, а греховным ядом. Человек с такой душой будет желать только одного - удовольствий и наслаждений. Он становится совершенно материален. Духовность, нравственность, духовная составляющая человеческой сущности, его уже не волнуют», - пояснил архиерей. 

По его словам, душа, пораженная грехом, имеет потребность в грехе, как всё живое имеет потребность в кислороде. «Такая душа не может находиться среди святых. Это для неё убийственно. Причем, это делает не Бог, а сам человек. Человек по собственной своей воле убивает себя. И это греховное повреждение настолько глубоко укоренилось в нём, повредив в первую очередь волю, что он очень быстро откликается на всё богопротивное. Он становится склонным ко всякого рода проявлениям зла. Но даже в таком состоянии у него остаётся шанс при помощи Божьей встать на путь добра, и, будучи мёртвым, возродиться и оживиться», - продолжил иерарх УПЦ. 

Митрополит Лука подчеркнул, что человек оживляется верой в Иисуса Христа и силой благодати Божьей. 

«Человек очищает, возрождает и воссоздаёт свою поврежденную грехом природу. В частности, возрождает свою волю. При этом Бог не насилует и унижает человека, не уничтожает его свободы. Бог даёт всё для спасения по Своей великой любви и милосердию. Воспользоваться Его дарами или нет полностью зависит от нас самих», - сказал владыка.

Владыка считает, что духовно-нравственное становление человека, его стремление к святости невозможно без веры в Бога. 

«Пока человек живет верой в себя, в свои силы и свое могущество, а не верой в Бога, ему трудно будет приобщиться благодати Божьей, которая очищает, просвещает и освящает. Вся живая и неживая природа, всё, что окружает существует до тех пор, пока Бог поддерживает его Своей энергией. В том числе и человек жив до тех пор, пока благодать Святого Духа совершает в нём спасительные действия. Нужно смыслом своей земной жизни считать стяжание благодати Духа Святого и заботиться не только о своём теле, но и о душе, и о духе», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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