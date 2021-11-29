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Действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать - это страны, входящие в блок НАТО, то, что происходит на территории нашей южной соседки, не поддается здравому смыслу. Истерия. Наверно, это истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», - приводит слова Вольфовича Интерфакс-Украина.

«Недавно они уведомили нас, что в рамках учений под кодовым названием «Полесье» на границе с Беларусью якобы будут отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Но кто пойдет на Украину? Наоборот, из Украины 192 человека, по-моему, за этот год попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране. То, что делает Украина, - это недобрососедские отношения, к сожалению», - констатировал Вольфович.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно привлекли около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

24 ноября на границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.
ForUm

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