Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма «Омикрон», должны будут пройти самоизоляцию по возвращении на Родину.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма «Омикрон» более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.

Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и публикации видео со стрельбой, в связи с этим ему нужно предоставить государственную охрану, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

В Киеве попрощались с экс-мэром Александром Омельченко.

В Украине за сутки 28 ноября зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 431 больного коронавирусом. Умерли 45 человек, среди них 4-месячный мальчик. По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.