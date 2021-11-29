По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили нового штамма COVID-19 «Омикрон», сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Появление новых опасных штаммов – возможное следствие неравномерности распределения и сомнения относительно вакцинации в мире. Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем дохода и низким уровнем вакцинации», - отметил министр.

Впервые ВОЗ сообщила о новом штамме 24 ноября. На данный момент неизвестно, вызывает ли «омикрон» более тяжкое течение коронавирусной болезни.

По его словам, все образцы, отличные от Дельты, будут тщательно исследовать: «Украина обладает мощностями для мультигеномного секвенирования (анализа генома вируса), позволяющего выявлять новые штаммы COVID-19».

«Кроме этого, в Украине действует система направления на секвенирование образцов из районов, где есть значительные всплески заболеваемости от людей, вернувшихся из-за границы или имеющих атипичное течение болезни», – сказал министр.