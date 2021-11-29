Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии прощания с известным политиком, бывшим мэром столицы, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Церемония проходит в Колонном зале столичной мэрии, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня Киев прощается с бывшим мэром столицы, почетным гражданином города Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко. Человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память», – сказал Кличко во время церемонии прощания.

Церемония в Колонном зале мэрии, где киевляне могут попрощаться с Александром Омельченко, продлится до 13:30. Захоронение состоится на Байковом кладбище.

Как сообщал ForUm, экс-мэр Киева Александр Омельченко скончался на 83-м году жизни.