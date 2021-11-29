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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 431 больного коронавирусом. Умерли от вируса 45 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«431 подтвержден случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 45 человек, среди них 4-месячный мальчик. Всего за период пандемии в Киеве 7493 летальных исхода от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 297 173», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 65 больных коронавирусом и 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 252 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 253 635 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском районе – 98, в Днепровском – 63 и в Соломенском районе – 57 случаев», – отметил Кличко.

В Украине за сутки 28 ноября зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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