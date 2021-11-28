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Пост готовит христиан ко встрече с Рожденным Богомладенцем.

Фото: из отрытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Церковь не смотрит на пост как на диету и не воспринимает его исключительно в телесном аспекте. Как вера без дел мертва, так и пост мертв и бесполезен без молитвы и духовного подвига», - отметил владыка.

Он рассказал, что с точки зрения Церкви пост - это своего рода совокупность физических и морально-этических усилий человека, которые направляют ее к единению с Богом. «Пост – это средство, а не конечная цель. Результат поста, таким образом, заключается не в словах «я не ел мяса до Рождества», а в покаянном настроении, духовной чистоте и совершенстве. Конечно, совершенство нет предела, а значит, и пост мы соблюдаем каждый год», - пояснил архиерей.

«Кроме того, следует помнить, что Церковь воспринимает пост как своеобразную жертву Богу. Когда отказываемся от определенных видов пищи, воздерживаемся от развлечений, ограничиваем себя другими способами – жертвуем ради Бога своим временем и интересами, в конце концов, в какой-то мере, мы жертвуем собой», - сказал епископ Виктор.

Однако, владыка подчеркнул, самое главное – это чистота сердца. ««Сын, дай Мне твое сердце» (Притч. 23, 26) – обращается Господь к каждому. И именно эти слова нужно помнить не только в начале поста, но и всю жизнь», - сказал он.

«Рождественский пост не считается строгим. Это потому, что в субботу и воскресенье, а также по большим праздникам, разрешается употреблять рыбу. Однако относительная снисходительность в пище никак не должна влиять на усилия, направленные на достижение духовного совершенства», - заключил епископ Виктор.
ForUm

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