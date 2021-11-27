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Социальные пакеты с накопительной пенсионной программой для некоторых работников введут с 2023 года.

Как пишет Хвиля, об этом говорится в проекте постановления Кабмина, подготовленном Министерством социальной политики Украины, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту постановления, план Минсоцполитики рассчитан на 2022-2023 годы. С 2023 года начнется не только внедрение соцпакетов с накопительной программой для сотрудников полиции, ГСЧС и сферы здравоохранения, но и введение региональных накопительных пенсионных программ в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
ForUm

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