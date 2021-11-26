В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка, по итогам которой определился состав шести пар заключительных стыковых матчей за три последних европейских путевки на чемпионат мира по футболу.
Сборной Украины в полуфинале плей-офф предстоит сыграть на выезде с командой Шотландии, передает Укринформ.
В случае успеха «сине-желтые» встретятся в финале стыковых матчей с победителем противостояния Уэльс – Австрия.
Полуфиналы запланированы на 24 марта, финалы пройдут 29 марта.
Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022.
Путь А:
- полуфиналы: Шотландия - Украина, Уэльс - Австрия
- финал: победитель Шотландия/Ураина - победитель Уэльс/Австрия
Путь В:
- полуфиналы: Россия - Польша, Швеция - Чехия
- финал: победитель Россия/Польша - победитель Швеция/Чехия.
Путь С:
- полуфиналы: Италия - Северная Македония, Португалия - Турция.
- финал: победитель Италия/Северная Македония - победитель Португалия/Турция.
Напомним, XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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