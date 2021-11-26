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В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка, по итогам которой определился состав шести пар заключительных стыковых матчей за три последних европейских путевки на чемпионат мира по футболу.

Сборной Украины в полуфинале плей-офф предстоит сыграть на выезде с командой Шотландии, передает Укринформ.

В случае успеха «сине-желтые» встретятся в финале стыковых матчей с победителем противостояния Уэльс – Австрия.

Полуфиналы запланированы на 24 марта, финалы пройдут 29 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022.

Путь А:

  • полуфиналы: Шотландия - Украина, Уэльс - Австрия
  • финал: победитель Шотландия/Ураина - победитель Уэльс/Австрия

Путь В:

  • полуфиналы: Россия - Польша, Швеция - Чехия
  • финал: победитель Россия/Польша - победитель Швеция/Чехия.

Путь С:

  • полуфиналы: Италия - Северная Македония, Португалия - Турция.
  • финал: победитель Италия/Северная Македония - победитель Португалия/Турция.

Напомним, XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
ForUm

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