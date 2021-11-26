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Через приближение к Богу через искреннюю молитву люди становятся ближе друг к другу, обретая истинную любовь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук).

«Всегда приятно, когда к нам прислушиваются и стараются исполнять все наши желания. Как радостно мужу, когда его слушают жена и дети. Как радостно жене, когда к ней прислушивается муж. Всё это свидетельствует о доверии и любви между ними. Очень больно, когда взаимопонимание и доверие исчезают, когда каждый настаивает на своем. Если не выполняются чьи-то приказы, из-за этого бывает, что ближайшие люди годами могут между собой не разговаривать и даже ненавидеть друг друга. Таких несчастных семей становится все больше. В настоящее время между людьми возводятся высокие стены отчуждения, которые невозможно преодолеть», - отметил духовник КДАиС.

Также он напомнил, что, пытаясь компенсировать нехватку живого общения виртуальным, люди теряют настоящее доверие и близость.

«Чаще всего это происходит из-за житейской суеты, которая не позволяет нам прежде всего настроить связь с Богом через молитву. Возможно, мы и делаем попытку какой-то молитвы, но она чаще всего бывает формальной, только устами, а сердце находится очень далеко от Бога», - сказал отец Маркелл.

Священник подчеркнул, насколько важно больше времени уделять внимательной и сосредоточенной молитве.

«Если мы хотим, чтобы сбылись наши мечты о хорошей семье; если желаем любить и быть любимыми, самое важное, чему должны научиться, – это внимательная, сосредоточенная молитва. Но как только мы становимся на молитву, наш разум под действием лукавого духа и различных страстей, живущих у нас в сердце, начинает отвлекаться. Чтобы добиться внимательной и сосредоточенной молитвы, нужно бороться со своими страстями. Это задача на всю жизнь. По мере того, как мы будем побеждать себя, свои страсти, появляется внимательная и действенная молитва», - подытожил архимандрит Маркелл.
ForUm

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