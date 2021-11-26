Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) принял участие в праздновании престольного дня монастыря Сербской Православной Церкви в Битоле, Северная Македония.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония.
Визит состоялся по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
После богослужения митрополит Антоний поздравил архиепископа Охридского и митрополита Скопийского Иоанна с днем тезоименитства, пожелав ему всесильной помощи Божией и многих лет служения Церкви Христовой.
Как сообщалось ранее, сегодня митрополит Антоний молитвенно празднует 15-летие архиерейской хиротонии.
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