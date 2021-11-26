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Воспитанники воскресных школ Украинской Православной Церкви приняли участие в конкурсе православных чтецов религиозной поэзии в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в конкурсе приняли участие 102 учащихся польских школ Белостока и Хайнувского уезда и украинских школ Киева, Житомира, Одессы, Винницы и города Часов Яр на Донетчине.

Подготовку группы школьников из Украины координировала директор столичного межприходского духовно-просветительского центра «Апостолы» Алла Медвецкая.

 Прослушивания прошли в шести номинациях: «Детские сады», «I–III классы начальных школ», «IV–VI классы начальных школ», «VII–VIII классы начальных школ», «Специализированные школы» и «Средние школы». Победителей в каждой из них наградило памятными дипломами и подарками жюри под председательством координатора инспекторов по обучению православной религии Варшавско-Бельской епархии Польской Православной Церкви Славомира Хвойко. 

В номинации «Детские сады» была отмечена наградой ученица воскресной школы при киевском Свято-Покровском храме Анастасия Годун. В номинации «I–III классы начальной школы» 2-е место завоевала её сестра София Годун и отмечены наградами центра «Апостолы» Анна Халай и Лука Глобин.

 В номинации «IV–VI классы начальной школы» отмечена наградой воспитанница воскресной школы при храме святых Бориса и Глеба из г. Часов Яр Ксения Герасименко. В номинации «VII–VIII классы начальной школы» отмечена наградой её одноклассница Анна Носата.

 В номинации «Средняя школа» 1-е место завоевала ученица воскресной школы при житомирском храме святого апостола Иакова, брата Господня Татьяна Грибан.

 Победители конкурса выступят на онлайн-вечере православной религиозной поэзии, который будет транслироваться 28 ноября в 15.00 на сайте Польской Православной Церкви.
ForUm

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