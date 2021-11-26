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Определенные инструкцией сроки введения второй дозы вакцины от COVID-19 пропустили около 150 тыс. украинцев, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью агентству Интерфакс-Украина он отметил, что при оценке этого показателя нужно учитывать, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй дозы.

«Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, вышло, что действительно около 600 тыс. украинцев еще не сделали вторую прививку. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал вторую дозу в определенные инструкцией сроки, то таких около 150 тыс. человек», - сказал Кузин.

Сдерживать граждан от получения второй дозы может и тот фактор, что в «оранжевых» зонах есть ряд заведений, где позволяют использовать так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой дозы вакцины, поясняет Кузин.

«Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в «красную» зону», - констатирует он.
ForUm

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