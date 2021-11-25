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Украинская Православная Церковь наградила медиков в Херсоне и Днепре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ордена, медали и благословенные грамоты за самоотверженное служение людям и борьбу с пандемией вручили медикам архиереи Днепропетровской и Херсонской епархий.

В Днепре митрополит Ириней наградил орденом преподобного Агапита Печерского I степени Николая Турчина - генерального директора городской клинической больницы №21 им. проф. Е.Г.Попковой.

Орден вручен по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия за усердные многолетние труды в деле оказания медицинской помощи жителям региона. Владыка поздравил Николая Турчина с высокой наградой и пожелал Божией помощи в дальнейших трудах.

В Херсоне митрополит  Иоанн наградил  руководителей и персонал Херсонской областной инфекционной больницы им Г.И. Горбачевского и Херсонской областной больницы.

Владыка поблагодарил медиков за самоотверженное служение, подчеркнув, что за последние два года столкнувшееся с пандемией общество стало еще больше ценить их труд, а также, готовность по первому зову прийти на помощь и сделать всё возможное, чтобы облегчить страдания больных, уврачевать их недуги, вернуть полноту радости жизни, а вместе с этим – и желание трудиться ради процветания родного края и всего Отечества. Архиерей пожелал медикам крепкого духовного и телесного здравия, а также благословил на дальнейшие труды во благо народа.

 

 

 

 
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