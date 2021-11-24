24 ноября из-за массовой акции, организованной движением известного антивакцинатора Остапа Стахива, полиция почти на весь день ограничила движение транспорта в центре Киева.

Участники акции антивакцинаторов выражали свой протест, используя QR-код сайта «Единой России».





Партия «Слуга народа» приняла решение игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» и не принимать участия в их проектах. Соответствующее решение было принято в среду, 24 ноября, сообщила лидер политсилы Елена Шуляк.

Украина распространит на «желтые» зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Кроме того, изменен срок действия «желтого» сертификата (об одной прививке) со 120 дней до 30-ти. За сутки 23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами со значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонного рубежа «Марьинка», расположенного на дорожном коридоре «Донецк – Курахово».

Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Минфин и Минцифры проект постановления Кабмина «О начале деятельности Бюро экономической безопасности». В нем указано, что несмотря на готовность БЭБ работать, за органом до сих пор не закреплено собственное оборудованное здание. Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны Кабинета Министров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом.