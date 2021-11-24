Директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации проект постановления Кабинета Министров Украины «О начале деятельности Бюро экономической безопасности».

После согласования указанными министерствами и предоставления заключения Министерством юстиции Украины, постановление подписывает Кабмин, сообщила пресс-служба БЭБ.

В проекте постановления указано, что БЭБ в установленный законом срок до 25 ноября 2021 года успел укомплектоваться на 30% от общей штатной численности центрального аппарата Бюро, что позволяет органу начать работу.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ трудоустроено 214 работников. Среди них – госслужащие, гласные штатные работники, имеющие специальные звания, а также лица, трудоустроенные по трудовым договорам.

«На начальном этапе работы БЭБ данное количество работников может обеспечить надлежащее выполнение функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства», - говорится в проекте постановления.

Напомним, после запуска ведомства расследование экономических правонарушений станет исключительным полномочием Бюро. В частности, это:

расследование финансовых и налоговых правонарушений (в частности, «скрутки» НДС);

махинации с уплатой налогов, подлог налоговой отчетности и т.п.;

изготовление и распространение нелегальных подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия, топливо);

подделка денег и финансовых документов;

препятствование законной хозяйственной деятельности и т.д.

Полномочия по проработке таких дел теряют Национальная полиция, СБУ и ликвидируемая налоговая милиция.

Особенность БЭБ состоит в том, что это аналитический орган с правоохранительной функцией. Помимо осуществления традиционного уголовного расследования без силового давления на бизнес, аналитик Бюро будет осуществлять уголовный анализ и давать рекомендации детективу в ходе следствия. Аналитика позволит работать на опережение и предотвращение криминальных проявлений в экономике, а не реагировать на них постфактум.

В проекте постановления также указано, что как только БЭБ заработает, будет обеспечена своевременная передача в БЭБ от правоохранительных органов материалов уголовных производств в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Однако, напомним, что, несмотря на готовность БЭБ работать, за органом до сих пор не закреплено собственное оборудованное здание. Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны Кабинета Министров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом.