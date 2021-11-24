Сегодня, после 9:00, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонного рубежа «Марьинка», расположенного на дорожном коридоре «Донецк – Курахово», сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.
При обстреле противником применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. Благодаря четким и слаженным действиям пограничников личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения.
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