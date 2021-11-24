Украина распространит на «желтые» зоны требование минимум одной дозы вакцины от COVID-19 для работы и посещения заведений, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы должны готовиться к возможному повторному росту количества случав COVID-19. Поэтому Минздрав предлагает внести изменения в постановление №1236. Это изменения правил в «желтом» уровне эпидемической опасности. Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в этой зоне – не проверять документы о вакцинации (или негативный тест), но работать в соответствии с ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничения... Новые правила не предусматривают такой опциональности», – сказал он в ходе заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, новые правила предусматривают, что в «желтой» зоне общественные заведения, заведения культуры, рестораны, спортзалы смогут работать при условии вакцинации всего персонала хотя бы одной дозой или наличия негативного теста или сертификата о выздоровления.

«Это же касается и посетителей. Они должны быть вакцинированы, как минимум, одной дозой, иметь негативный тест или сертификат о выздоровлении», – указал Ляшко.

Кроме того, изменен срок действия «желтого» сертификата (об одной прививке) со 120 дней до 30-ти.

При этом устанавливается требование для представителей заведений не только спрашивать о наличии таких документов или визуально проверять их наличие на входе, а считывать QR-кода такого сертификата.