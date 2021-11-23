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Человек, который свою земную жизнь строит на заповедях Святого Бога, сам становится святым.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в день прославления священномученика Михаила Подъельского.

«Теми плодами, которые нужно приносить Богу, есть благочестие и святость земной жизни. Одним из таких замечательных церковных плодов является прославленный священномученик Михаил. За свою жизнь по заповедям Божьим, за то, что он преданно служил Богу, люди забрали у него телесную жизнь, но Бог подарил ему жизнь вечную», – отметил архипастырь.

По словам Блаженнейшего, конечно, священномученик Михаил Подъельский, пресвитер Зазимский, не единственный святой, просиявший в то время на этой земле. Но Господь Своим Промыслом явил его в пример того, «как нужно жить и служить Богу».

«Пусть Господь молитвами священномученика Михаила помогает выстраивать свою жизнь по Священным Законам, которые Господь подарил нам, чтобы правильно жили, чтобы конец нашей земной жизни был началом жизни вечной», – пожелал Предстоятель.

Подытоживая сказанное, Митрополит Онуфрий подчеркнул: «Если будем любить Бога прежде всего, будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем милосердны друг к другу, будем помогать друг другу, то будем шагать по тому пути, по которому Господь научил идти и на котором Он дает благословение. И это благословение делает человека сильным во время его земного странствия».
ForUm

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