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На Киевщине в Борисполе состоялось прославление в лике святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, Божественную литургию и канонизацию священномученика в Свято-Покровском кафедральном соборе совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

По традиции было оглашено решение Священного Синода УПЦ по установлению почитания святого и зачитано его житие.

Затем новопрославленному святому спели тропарь, кондак и величание.
 
Как сообщалось ранее, решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года.
 
*** Священник Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 года в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 году был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиние.
 
В 1930 году впервые задержан Прилукским НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства.
 
19 ноября 1937 года был выписан ордер на арест отца Михаила по обвинению в «антисоветской агитации». Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества.
 
27 ноября ровно в 24.00 приговор привели в действие. Об этом свидетельствует акт расстрела. Тело, как и большинство других расстрелянных, отвезли в Быковнянский лес.
ForUm

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