Какие плюсы от покупки компьютерного стола для работы стоя? Стоит ли покупать?

Сидячий образ жизни рано или поздно сказывается на здоровье. Чтобы избежать дискомфорта и проблем с опорно-двигательным аппаратом, необходимо регулярно делать перерывы. Мало кто соблюдает это правило. Увлекшись работой, человек забывает, что уже долго сидит за компьютером. А вспоминает, когда чувствует усталость и дискомфорт.

Есть более простой способ не отвлекаться от важных задач и в то же время не вредить здоровью. Его предлагает мебельная компания AMF, разработавшая свой стол компьютерный — Like, с автоматическим подъемом-опусканием столешницы. На примере этой модели можно рассмотреть, какие плюсы дает попеременная работа сидя и стоя.

В чем плюсы работы стоя и сидя?

Модель компьютерного стола, которая позволяет регулировать высоту столешницы для работы сидя и стоя, считается оптимальной. Чередование положений в течение рабочего дня — полезнее, чем работать только в сидячем или стоячем положении. Причина в том, что у обоих вариантов есть особенности, причем у постоянной работы сидя недостатков гораздо больше:

Проблемы с осанкой и позвоночником.

Варикозное расширение вен.

Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы.

Неврозы и бессонница.

Сбои в работе пищеварительной системы.

Непрерывное положение стоя негативно влияет на позвоночник с суставами и ноги. При постоянной работе нагружается спина, появляются суставные боли, нарушается кровообращение в нижних конечностях, кровь застаивается в сосудах.

Если периодически менять положение, можно компенсировать негативное влияние на здоровье, поскольку части тела будут периодически разгружаться.

Более эффективное выполнение разных задач

В положениях сидя и стоя можно выполнять разные задачи:

Удобное кресло позволяет чувствовать себя комфортно сидя . В таком состоянии удается решать важные вопросы, требующие концентрации и серьезной проработки, закрывать творческие и многозадачные проекты.

. В таком состоянии удается решать важные вопросы, требующие концентрации и серьезной проработки, закрывать творческие и многозадачные проекты. Положение стоя тонизирует и стимулирует, позволяет эффективнее справляться с несложными или менее монотонными задачами.

В результате общая продуктивность и качество работы возрастают.

Активизация разных групп мышц

В положении стоя «включаются» мышцы спины и ног, которые практически не работают при сидении в кресле. Это положительно сказывается на осанке, она становится более ровной, даже когда человек уже сидит. Уменьшив высоту стола, пользователь получает возможность расслабить указанные мышцы. Тем самым они тренируются, становятся более выносливыми, не «затекают» и остаются в тонусе в течение рабочего дня.

Повышение концентрации

Периодическая смена позиции на положение стоя благоприятно сказывается на организме в целом. У человека автоматически выравнивается спина, поскольку поддерживать ровную осанку проще стоя на ногах. За счет ровной спины обеспечивается свободное и не зажатое положение сосудов шеи. Головной мозг получает достаточный приток крови, клетки насыщаются кислородом, что повышает концентрацию и внимательность, делает человека более организованным, помогает быстрее принимать решения.

Усиление продуктивности

В положении стоя меньше возможностей, чтобы бездельничать, что объясняет психологический фактор. Когда сидишь, проще отвлечься на второстепенные задачи и потратить время впустую. Стоя это делать сложнее, поскольку энергия затрачивается уже на то, чтобы просто стоять. Дополнительно периодическая смена положения и обстановки улучшает настроение, прогоняет тоску, заставляет трудиться усерднее. Кроме того, некоторые виды работ вроде создания графиков или черчения удобнее выполнять, когда стоишь.

Подводя итоги...

Учитывая, что полезнее для здоровья работать по очереди сидя и стоя, лучше всего купить стол с регулируемой высотой. Модель «2 в 1»: