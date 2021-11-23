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В Запорожье верующих Украинской Православной Церкви приглашают принять участие в создании видео для православного фестиваля.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, на православном фестивале ORTHODAYS.ZP.UA покажут видеоролики «Храм души моей» и видеоревю «Всякое дыхание да хвалит Господа».

«Творчество - это служение любви, потому что оно обращено к людям, поэтому и талант - это, прежде всего, способность к созидательной любви, состраданию и содействию. Мы исходим из того, что чем больше творчества, креативности, независимости мышления проявят участники - тем лучше. И, кроме продолжительности видеоролика, мы не выставляем особых технических требований. Если человек желает свидетельствовать о Христе, делиться сокровищем христианской веры и с помощью своего таланта может сделать это через формат видео, для нас такой человек - это открытие. И мы очень ждем сотрудничества с такими людьми», - отметили в епархии.

Видеоролики могут включать себя чтение поэзии, прозы работы музыкального жанра, произведения, художественного, ткацкого, монументального и другого видов искусств.

Принимаются созданные прихожанами епархии ролики, направленные на утверждение традиционных христианских нравственных ценностей. Они могут быть посвящены, например, рассказу о своем храме, священнослужителях, интересных прихожанах, популяризации семейных ценностей или участию прихожан в делах милосердия и служения ближним, другим примерам достойного поведения.

Рекомендуемая длительность всех фестивальных роликов - до 6 минут. Их можно снимать просто на хороший телефон в горизонтальном положении, только чтобы не дрожала картинка. Работы следует выложить на Youtube в наилучшем качестве, а ссылку прислать по адресу [email protected] с пометкой «Видеоальбом» или «Видеоревю». Самые интересные работы будут размещены на официальном видеоканале Запорожской епархии.
ForUm

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