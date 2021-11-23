Власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против «Северного потока 2», добавив в него компанию и судно, сообщает Bloomberg со ссылкой на госдеп.

В сообщении отмечается, что речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin, передает российский Интерфакс.

Еще одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над «Северным потоком 2». При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ.

Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации «Северного потока 2».

Ранее шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта «Северный поток 2» - Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток 2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.