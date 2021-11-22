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Чем меньше любви, чем больше злобы и ненависти, тем непреодолимее пропасть между человеком и Богом.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Святая Церковь призывает быть верными Христу. Не традициям, не обрядам - цена такой верности мизерная. А именно Христу. Иметь в сердце такую верность - самая сложная задача, которая многим, увы, не по плечу. Вот почему сегодня так важно помнить призыв Спасителя, обращенный к каждому христианину: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Эти слова помогают верующему человеку достойно переносить и злобу врагов, и измены друзей. Не бояться угроз и не отвлекаться на то, что витает в воздухе. На всякие «печати», «чипы», «начертания антихриста», «вакцины» и много другое, что лишает человека веры в Бога», - сказал митрополит Лука. 

Владыка отметил, что чем меньше в нас любви, чем больше злобы и ненависти, тем непреодолимее пропасть между нами и Богом.

«Грех всегда стоял между человеком и Богом. Если будем продолжать грешить, пропасть между нами будет только расти. Из–за этой пропасти никогда не увидеть ни красоты, ни славы, ни мудрости Божьей. Никогда не почувствовать Его милосердия и любви», - добавил архиерей. 

Митрополит Лука считает, что чтобы быть достойными любви Божьей необходимо оставаться верными чадами Матери-Церкви. «Быть твердыми в вере Христовой и свидетельствовать миру о любви к Богу. Наш долг - нести слово Истины всем тем, кто пока не нашел своей дороги к храму», - заключил иерарх УПЦ.
ForUm

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