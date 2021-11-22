Бизнесмен Дмитрий Крячок, который участвует в ряде благотворительных инициатив фонда «Слава Богу», считает позитивным знаком для будущего страны тот факт, что к благотворительным инициативам приобщается все больше молодежи.

Об этом он сказал в интервью Фром.юа.

«Лично я рад видеть, что к благотворительным инициативам приобщается все больше молодежи, причем делают это на регулярной основе. В этом смысле я спокоен за будущее нашей страны – нам удалось воспитать целое поколение чутких, добрый, отзывчивых людей. А значит наш мир будет добрее», - отметил Дмитрий Крячок.

Он рассказал, что сам начал заниматься благотворительностью практически случайно, после того, как узнал, что его товарищ поддерживает ряд благотворительных инициатив, включая поддержу многодетных семей и детских домов.

«Есть только один день, когда невозможно творить благо – вчера. Поэтому стараемся каждый день помочь людям хотя бы минимально. Сегодня это могут быть продуктовые наборы, завтра – стройматериалы, послезавтра – бытовая техника. Мы помогаем тем, кто в этом наиболее нуждается. В частности, мы оказываем помощь многодетной семье Юшковых. В семье семеро детей разного возраста – от 3 до 15 лет», - говорит бизнесмен.

Дмитрий Крячок считает, что благотворительности нужна огласка, а интерес журналистов к этой теме только способствует тому, что в Украине увеличивается количество людей, которые занимаются благотворительностью.