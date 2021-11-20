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Население Украины продолжает сокращаться.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, за январь-сентябрь 2021 года численность населения сократилось еще на 268,5 тыс. лиц, пишет CRIMEZONE.

По состоянию на 1 октября текущего года в стране проживали 41,320 млн человек.

Количество умерших за указанный период достигло 487,9 тыс. человек. При этом родилось 205,4 тыс. детей, что на 15 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что на 100 умерших приходится 42 рожденных. Также в январе-сентябре в Украину прибыли 354,8 тыс. человек – на 42 тыс. больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Страну при этом покинули 340,9 тыс. человек – на 35 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.
ForUm

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