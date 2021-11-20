Для любителей уникальных автомобильных номеров появилась новость от Кабинета Министров Украины. Теперь “крутой” номер претерпевает изменения. Коснутся эти новшества цифр и букв, изображаемых на автономерах.

В Украине были утверждены измененные правила на получение индивидуальных автомобильных номеров. Это постановление согласовано Кабмином Украины, по итогам заседания от 17 ноября текущего года, пишет AVTOSOTA.

Индивидуальные номерные знаки теперь смогут содержать только буквы, соответственно цифры исключаются. О причинах такого решения пока не сообщается.

Таким образом, нововведение коснется самого положения об индивидуальных автомобильных номерах, предусмотренного для их изготовления по заказу автовладельца в соответствии с предусмотренными государственными стандартами. Также приложения для установки образцов этих номерных знаков.

Согласно утвержденным новым правилам, теперь требования к номерным знакам и их образцам имеют право устанавливать МВД. Именные автомобильные номера получат ограничения по количеству символов.

Кроме этого, новый документ предусматривает ограничение на количество используемых символов в номере авто. Получается, что автомобильный номер может содержать 3-8 символов (букв), а номерной знак для мототранспорта от трех до шести. Цифры исключаются.

Ранее мы также сообщали, что льготный период растаможки автомобилей завершился. Последняя дата для смены иностранных номеров на украинцев была 10 ноября текущего года. Впрочем, срок упрощенной растаможки истек не всем. Лица, находящиеся в зоне ООС, имеют такую возможность до февраля 2022 года.

По итогам льготной растаможки удалось привлечь в госбюджет страны около трех миллиардов гривен. Количество растаможенных машин таким образом составила более 85 тысяч единиц, хотя эксперты прогнозировали более существенные цифры, превышающие итоговый результат в несколько раз.