19 ноября, в Украине посыпало снегом, не обошли осадки и Карпаты. Самые популярные горнолыжные курорты покрыло белым полотном. Снег выпал как на Прикарпатье, так и на Закарпатье. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «ТСН».

В частности, зимнее настроение ощутимо уже в Буковеле. Хотя снега еще недостаточно для катания на лыжах или сноуборде, однако осадки напоминают, что зима близко. Туристы уже задумываются над своими маршрутами, а гостиницы и курортные комплексы готовятся их принимать.

В такую погоду водителям следует быть осторожными на дорогах и позаботиться о правильной «обуви» для своего автомобиля.

Наиболее высокогорный горнолыжный курорт Карпат Драгобрат также покрыло снегом. Сегодня к вечеру там -2 градуса мороза.

Снегом засыпало и Славское. На горе Захар Беркут работают подъемники, но туристов в ноябре такая погода, очевидно, еще напугала.

Снегу радуются и жители прикарпатского города Сколе. Местные делятся в Сети фотографиями заснеженных домов.