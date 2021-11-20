также в разделеОбщество
Эксперты рассказали, как правильно проверить свой смартфон на вирусы 14
В Украине зафиксировано более 18 тысяч новых случаев коронавируса 9
19 ноября. Картина дня 16
Чиновники потратили 30 млн на ненужную вакцину от ящура 13
Монастырский: За 30 лет не построили ни одного километра «стены» на границе с Беларусью 13
«Схемы»: Руководитель «Авиалиний Антонова» не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму 12
Минздрав предупреждает о фейке по тысяче за вакцинацию 13
Ляшко о COVID-19: Украина прошла пик, но есть большой риск новой волны 19
СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР», участвовавшего в захвате Луганского аэропорта 16
Покушение на министра агрополитики: заказчика американца арестовали 29
НАБУ завершило расследование в отношении брата судьи Вовка 10
Глава Госказначейства Слюз подставляет президента: она блокирует расчеты по «Большому строительству» 36
СБУ разоблачила военного, собиравшего данные о ракетных арсеналах 13
Глава МВД: Россия может целенаправленно пропустить мигрантов в Украину через Беларусь 21
Директор госпредприятия НААН Украины погорел на взятке в $50 тысяч 26
Святослав Литошко может возглавить Госпотребслужбу Одесской области. Ранее его обвиняли в рейдерстве и коррупции 18
ГБР расследует утечку документов о деятельности спецслужб по делу «вагнеровцев» 27
Суд арестовал лидера «антивакцинаторов», назначив залог в 1 млн 176

19 ноября, в Украине посыпало снегом, не обошли осадки и Карпаты. Самые популярные горнолыжные курорты покрыло белым полотном. Снег выпал как на Прикарпатье, так и на Закарпатье. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «ТСН».

В частности, зимнее настроение ощутимо уже в Буковеле. Хотя снега еще недостаточно для катания на лыжах или сноуборде, однако осадки напоминают, что зима близко. Туристы уже задумываются над своими маршрутами, а гостиницы и курортные комплексы готовятся их принимать.

В такую погоду водителям следует быть осторожными на дорогах и позаботиться о правильной «обуви» для своего автомобиля.

Наиболее высокогорный горнолыжный курорт Карпат Драгобрат также покрыло снегом. Сегодня к вечеру там -2 градуса мороза.

Снегом засыпало и Славское. На горе Захар Беркут работают подъемники, но туристов в ноябре такая погода, очевидно, еще напугала.

Снегу радуются и жители прикарпатского города Сколе. Местные делятся в Сети фотографиями заснеженных домов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги