18250 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2021 года. В частности, заболели 1463 ребенка и 380 медработников.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 3 594 человека;
- летальных случаев – 664;
- выздоровело – 21 979 человек;
- проведены тестирования в сутки – 99 130 (в том числе методом ПЦР – 49485, методом ИФА – 11843);
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 322 308 человек;
- выздоровело – 2748500 человек;
- летальных случаев – 80 895;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 511 371.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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