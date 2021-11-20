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18250 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2021 года. В частности, заболели 1463 ребенка и 380 медработников.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 3 594 человека;
  • летальных случаев – 664;
  • выздоровело – 21 979 человек;
  • проведены тестирования в сутки – 99 130 (в том числе методом ПЦР – 49485, методом ИФА – 11843);
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 802.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 322 308 человек;
  • выздоровело – 2748500 человек;
  • летальных случаев – 80 895;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 511 371.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
ForUm

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