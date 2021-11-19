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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали директора одного из госпредприятий Национальной академии аграрных наук Украины при получении 50 тысяч долларов США взятки. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, должностное лицо требовало от частного предпринимателя взятку за возможность изменить целевое назначение двух его земельных участков общей площадью 4 гектара под строительство.

Директор обещал не создавать искусственные препятствия и выдать предпринимателю акт списания хранилища сельскохозяйственного назначения, которое находится на балансе госпредприятия и размещено на одном из этих участков.

18 ноября работники ГБР задержали директора госпредприятия после получения им 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Предварительная квалификация: вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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