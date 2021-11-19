Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан из Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

Они пытались пересечь границу в пункте пропуска на Черниговщине, сообщила пресс-служба ведомства.

15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска.

Во время мер пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев «достопримечательности» на западе соседней республики путешественники решили посетить еще и Украину.

Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовщины. Именно из Львова они якобы планировали вернуться домой.

Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.

Меры по дополнительной проверке законности въезда в Украину пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и СБУ.

Военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь.

Напомним, граница с Беларусью в настоящее время усилена, в том числе проводятся мероприятия по предотвращению попыток использования каналов официального въезда потенциальными нелегальными мигрантами.