Сотрудники Государственного бюро расследований задержали «на горячем» директора лесного хозяйства в Винницкой области при попытке дать взятку следователю ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Чиновнику стало известно, что Теруправление ГБР Хмельницкого расследует дело по незаконным рубкам на территории лесхоза. По предварительным подсчетам, во время этих порубок было уничтожено около 15 тысяч деревьев, а ущерб составляет 130 млн гривен.

Чтобы избежать возможной ответственности за указанное преступление, директор предприятия предложил следователю «решить вопрос» за деньги. За взятку сотрудник Бюро должен был неправильно расследовать дело, а также повлиять на прокурора для дальнейшего закрытия данного производства.

Следователь ГБР сразу уведомил об этом свое руководство.

16 ноября 2021 директора лесхоза задержали после предоставления работнику ГБР первого транша денег в сумме 20 тыс. гривен.

Предварительная квалификация: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.