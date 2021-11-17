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Митрополит Алипий долгие годы стремился быть образцом веры и добрых дел на благо Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchia.ru, об этом Патриарх Кирилл написал в соболезновании в связи с кончиной митрополита Джанкойского и Раздольненского Алипия.

«Опечален известием о кончине Высокопреосвященнейшего митрополита Джанкойского Алипия. Долгие годы почивший со страхом и трепетом предстоял Престолу Царя славы и со тщанием совершал свое служение. Премудрый Господь, видя благорасположение сердца верного работника Своего Виноградника, сподобил его стать преемником апостольским. Более десяти лет усопший архипастырь управлял Джанкойской епархией, заботился о духовном возрастании священников и мирян, стремясь быть для них образцом добрых дел, показывать в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неукоризненное (Тит. 2:7-8)», - отметил Патриарх.

Предстоятель РПЦ возносит молитвы за упокоение митрополита Алипия.

«Жизнодавец Христос да упокоит новопреставленного митрополита Алипия в селениях праведных и сотворит ему вечную и блаженную память», - написал Патриарх Кирилл.

Как сообщалось ранее, митрополит Алипий почил 16 ноября после тяжелой болезни на 51 году жизни.
ForUm

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