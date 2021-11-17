В Херсоне Украинская Православная Церковь наградила медиков областной больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, с медиками встретился митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

«Владыка поблагодарил медиков за самоотверженное служение, отметив, что за последние два года столкнувшееся с пандемией общество стало еще больше ценить их труд, а также, готовность по первому зову прийти на помощь и сделать всё возможное, чтобы облегчить страдания больных, уврачевать их недуги, вернуть полноту радости жизни, а вместе с этим - и желание трудиться ради процветания родного Херсонского края и всего нашего Отечества», - отметили в епархии.

Митрополит Иоанн наградил врачей наградами Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, в столице настоятели двух храмов Украинской Православной Церкви передали специализированной больнице для оказания экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям «Охматдет» медицинское оборудование стоимостью 58 тыс гривен.