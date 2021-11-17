также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл отметил верность Церкви почившего митрополита УПЦ Алипия 4
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный за 9 месяцев вместо захваченного ПЦУ 8
В Киеве УПЦ передала медицинское оборудование для недоношенных детей в Охматдет 7
Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий) 35
Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи 11
Священный Синод УПЦ назначил нового управляющего Ровенской епархией 12
На форуме ООН в Женеве епископ УПЦ заявил о нарушениях прав верующих 14
Священный Синод УПЦ впервые провел заседание в дистанционном формате в Киево-Печерской лавре 21
В РПЦ оценили выступление Варфоломея перед спонсорами в США 11
На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре 22
На Одесчине УПЦ передала помощь малоимущим и детям с особыми потребностями 9
Митрополит Антоний объяснил, что значит быть верным Христу 9
В Церкви объяснили, допустимо ли причащаться живущим в гражданском браке 39
В УПЦ объяснили, в каких случаях Таинство Крещения может совершить обычный человек 9
На Сумщине священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой Богородицы для прекращения пандемии 12
В УПЦ рассказали, как правильно подавать милостыню 27
Священник УПЦ рассказал, в чем отличие истинной веры от обрядоверия 14
Епископ УПЦ отслужил панихиду на Быковнянских могилах о расстрелянных священниках 6

В Херсоне Украинская Православная Церковь наградила медиков областной больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, с медиками встретился митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

«Владыка поблагодарил медиков за самоотверженное служение, отметив, что за последние два года столкнувшееся с пандемией общество стало еще больше ценить их труд, а также, готовность по первому зову прийти на помощь и сделать всё возможное, чтобы облегчить страдания больных, уврачевать их недуги, вернуть полноту радости жизни, а вместе с этим - и желание трудиться ради процветания родного Херсонского края и всего нашего Отечества», - отметили в епархии.

Митрополит Иоанн наградил врачей наградами Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, в столице настоятели двух храмов Украинской Православной Церкви передали специализированной больнице для оказания экстренной и высокоспециализированной медицинской помощи детям «Охматдет» медицинское оборудование стоимостью 58 тыс гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги