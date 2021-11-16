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В Киеве завершился пилотный проект по вакцинации от гриппа в аптеках. За пять дней в пяти аптеках столицы прививки получили 1714 украинцев, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Проект показал, что спрос на вакцинацию вне лечебных учреждений есть и он достаточно высок, — говорит Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины. — Поэтому Минздрав продолжает активную работу над изменениями нормативно-правовых актов, которые позволят воплотить в Украине лучшие европейские практики и сделает вакцинацию еще более доступной».

По словам Кузина, несмотря на пандемию Covid-19, украинцы не должны забывать и о других болезнях. Особенно в сезон распространения острых респираторных инфекций.

В этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин разных производителей.

Лучшей профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация. Особенно важна вакцинация для тех людей, которые имеют более высокий риск заболеть гриппом из-за особенностей профессии, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, а также представителей групп риска.
ForUm

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