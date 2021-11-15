Украина успешно преодолевает сложившуюся ситуацию с дефицитом угля в энергетической сфере, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Государство никого не оставит без света и тепла. Недостатка не будет, а будет 7 кораблей «панамакс», которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», - сказал он в видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что перед зимой государство подготовило атомную энергетику, которая будет работать на полную мощность после расширения парка реакторов.

«За последние недели запущены два дополнительных блока – на Ривненской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября», - подытожил глава государства.

По словам президента, уголь, который будет доставлен морским путем, полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года.

В случае необходимости будет полностью закрыта потребность до конца всего отопительного сезона.

«Мы не покупаем уголь у сепаратистов … Мы не платим, и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость и делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины», - добавил президент.