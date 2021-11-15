Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 54-летнего харьковчанина в покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с его деятельностью по охране общественного порядка (ст. 348 УК Украины) и назначен ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Билодид, досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 мужчина преследовал с ножом двух женщин. Испугавшись, они пошли в метро и обратились за помощью к работнику правоохранительного органа.

Полицейский, исполняя свои должностные обязанности по охране общественного порядка, подошел к мужчине. 54-летний харьковчанин в это время быстро достал из кармана кухонный нож и нанес удар в область сердца.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.