14 ноября в службу спасения в 17:28 поступила информация о том, что в Подольском районе по ул. Андреевский спуск, 21 на крыше двухэтажного здания ресторана «Гнездо» возник пожар.

По данным ГосЧС, по прибытию на место подтвержден пожар на крыше здания на площади около 15 м.кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 17:58 пожар локализован на площади 50 м кв. Жертв и пострадавших нет.

В 18:14 пожар - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 20 человек и 7 ед. техники ГосЧС.