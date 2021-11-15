Гордость делает человека трусливым и дерзким, а смирение приводит человека к Богу.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил притчу об исцелении Спасителем гадаринского бесноватого (Лк.8:26-39), которая, по его словам, учит смирению и искоренению гордыни.

«Гордый человек лелеет в себе дерзость и трусость, более того, если человек угождает гордыне, а не живет по заповедям, то идет к демонам, а не к Богу», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что нужно учить себя смирению, потому что гордыня – это изъян, который делает человека трусливым или дерзким. «Если видим трусливого человека, который дрожит от того, что мышь пробежала, знайте, этот гордый человек. Гордыня – ложь, которая покоряет человека злым страстям и убивает, а смирение – истина, чувство, которое подчиняет человека воле Божьей», – рассказал архипастырь и призвал все время трудиться над своей душой и усмирять восстающие внутри мысли.

«Если появились мысли, что «я умный, красивый, талантлив», не надо им верить, надо сказать, что Бог сильный, а я прах и пепел и сильный только потому, что Бог дает мне силы. Дары, которые Господь дает нам, обязывают нас смиряться, а не гордиться. Надо любить Бога превыше всего», – подытожил Блаженнейший.