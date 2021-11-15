Первопроходцы всегда идут на шаг впереди своих последователей. Даже если те креативные и талантливые. Даже если не стоят на месте и развиваются. Ведь те люди, которые стояли у истоков ремесла, пока на их работах подрастала новая смена, как правило, не останавливаются на достигнутом, далее осваивают новые технологии и снова оказываются первыми. Бердичев как раз есть тем примером. Именно в этом городе переоборудование микроавтобусов возникло, как такое, стало отдельной популярной услугой, нашло своих поклонников во всех уголках Украины и развилось в отдельную нишу автомобильной сферы - в обшивочный бизнес. Во многих городах страны на специализированных СТО можно заказать переделку, но за качеством и опытом знающие водители едут только в бердичевскую компанию Lux Center.

Как только мир увидел первый переделанный фургон Т4, что его бердичевляне в далеком 2000-ом презентовали на столичном авторынке и продали в тот же день, на переоборудование микроавтобусов из грузовых в пассажирские начался настоящий бум. Возможность недорого переделать авто и использовать его в качестве рейсового или туристического автобуса, личного рабочего или семейного авто многим пришлась по душе. Кроме цены, заманчивым предложением казалось и оформление салона, которое благодаря услуге отошло от однотипного заводского варианта отделки.

Да, немного судачили поначалу о безопасности таких машин, в частности, о дополнительных сидениях, что их монтировали гаражные умельцы. Именно они сразу подхватили идею с переделкой, но понимая, что уровень выполнения ими работ хромает, пытались привлечь клиентов ценой. Отчасти, это у них вышло. Но еще лучше им удалось испортить репутацию профессионалам, породив вышеупомянутые страшилки о плохо установленных креслах, отваливающихся во время езды.

Команде профессионалов Lux Center пришлось долго и упорно работать, чтобы доказать заказчикам то, что не все исполнители одинаковые. Что услуга имеет место быть и что с ее помощью реально по доступной цене стать владельцем современного, комфортабельного, надежного и безопасного микроавтобуса. Такого, которого в подобной оригинальной комплектации днем с огнем не найдешь. А если и подвернется что-то хоть приблизительно подобное, то его ценник будет значительно отличаться от того, который озвучат мастера при просчете стоимости на переоборудование.

Сыграли свою роль в становлении компании, как лучшей в своем роде, и ее партнеры - поставщики качественных оригинальных запчастей и комплектующих для авто разных марок и моделей. Люди, которые всегда в срок и в нужном количестве поставляли и сегодня поставляют на склады компании все необходимые для работы материалы.

Штат Lux Center - это исключительно профессионалы, мастерские - оборудованные по максимуму габаритные павильоны. Сроки выполнения заказов - четко соблюдены. Проект или эскиз предстоящей переделки может быть авторский, от водителя, а также его реально заказать дизайнерам компании, чтобы сделать пространство эстетичным, функциональным и интересным, подходящим под те нужны, для которых в дальнейшем будет использована машина.

Все это и есть объяснением тому, почему переоборудование микроавтобусов Бердичев не теряет своей популярности среди автомобилистов и до сих пор за услугой сюда едут даже из отдаленных регионов, а, бывает, из стран ближнего зарубежья.