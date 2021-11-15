Верховная Рада Украины во взаимодействии с Министерством здравоохранения Украины открывает в отеле «Национальный» центр вакцинации против COVID-19.

Как сообщила пресс-служба парламента, центр начнет свою работу с 15 ноября по графику: понедельник, вторник, четверг – воскресенье с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). Для удобства граждан центр вакцинации будет работать каждую среду с 14:00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30).

Прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. Записывайтесь на вакцинацию.