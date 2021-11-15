Министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждают жителей областей, граничащих с Беларусью, об уголовной ответственности за помощь мигрантам в незаконном пересечении границы.

Об этом они заявили на брифинге после совещания по защите государственной границы, передает Украинская правда.

«Я бы хотел предупредить дельцов, живущих в областях, которые граничат с дружественной нам Беларусью, которые вдруг планируют зарабатывать деньги на незаконном попадании мигрантов на территорию Украины – это будет против национальных интересов Украины, это вопрос национальной безопасности», - сказал Резников.

«Кто будет оказывать такую ​​помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону», - добавил он.

Данилов напомнил, что в апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы, «но осталась уголовная статья за помощь этим людям».

Баканов сообщил, что для предотвращения незаконного попадания мигрантов из Беларуси в Украину «отрабатываются уязвимые слои населения, которые могут быть причастны к такой деятельности».

«Например, мелкие перевозчики, или мелкие фермеры, или лесники. СБУ также работает и среди условно белорусского общества в Украине, чтобы сделать невозможным содействие такому незаконному перемещению», - сказал он.